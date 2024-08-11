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На водохранилищах и реках Башкирии наблюдается плавное снижение уровня воды

На водохранилищах и реках Башкирии наблюдается плавное снижение уровня воды.

Источник: телеграм-канал госкомитета РБ по ЧС

В госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям сообщили актуальную информацию, связанную с дождевым паводком.

«На водохранилищах и реках республики наблюдается плавное снижение уровня воды», — констатировали спасатели.

Наибольшее снижение уровня воды отмечается на реке Белая:

  • в селе Бугульчан Куюргазинского района на 36 сантиметров;
  • в Мелеузе — на 34 сантиметра;
  • в районе Монумента Дружбы в Уфе — на 29 сантиметров.

«Мониторинг водохранилищ республики продолжается. Ситуацию держим на контроле», — отметили в госкомитете РБ по ЧС.