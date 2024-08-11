На водохранилищах и реках Башкирии наблюдается плавное снижение уровня воды.

В госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям сообщили актуальную информацию, связанную с дождевым паводком.
«На водохранилищах и реках республики наблюдается плавное снижение уровня воды», — констатировали спасатели.
Наибольшее снижение уровня воды отмечается на реке Белая:
- в селе Бугульчан Куюргазинского района на 36 сантиметров;
- в Мелеузе — на 34 сантиметра;
- в районе Монумента Дружбы в Уфе — на 29 сантиметров.
«Мониторинг водохранилищ республики продолжается. Ситуацию держим на контроле», — отметили в госкомитете РБ по ЧС.