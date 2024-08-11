День строителя отмечают в Казахстане

«В городе ежегодно строятся школы, больницы, жилье, дороги, производственные объекты. Все это благодаря нашим строителям. Поздравляю всех причастных с профессиональным праздником и желаю дальнейших успехов во всех начинаниях», — сказал заместитель акима Алматы Бейбут Шаханов.