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День строителя отмечают в Казахстане

Второе воскресенье августа в Казахстане России и других странах СНГ отмечается профессиональный праздник.

Источник: Пресс-служба акима Туркестанской области

АСТАНА, 11 авг — Sputnik. День строителя отмечают в Казахстане.

Профессиональный праздник в Казахстане России и некоторых странах СНГ отмечается второе воскресенье августа. В честь Дня строителя указом Токаева наградили группу работников отрасли, за плодотворный труд в сфере отечественного строительства и вклад в инфраструктурное развитие Казахстана.

А именно:

  • Кавалер ордена «Парасат» — 4 строителя;
  • Орден «Құрмет» («Почет») — 36 строителей;
  • Орден «Еңбек даңқы» («Трудовая слава») ІІІ степени — 40 строителей;
  • Медаль «Ерен еңбегі үшін» («За достойный труд») — 72 строителя.

Чествовал почетных строителей и Минтранс Казахстана. Глава ведомства Марат Карабаев вручил работникам отрасли почетные грамоты и благодарственные письма, а также медали за выдающиеся достижения.

Мероприятие проходило в присутствии министров транспорта Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана, что подчеркнуло международное сотрудничество в области развития автодорожной сети.

День строителя отмечают сегодня во всех регионах Казахстана. Например акимат Алматы вручил медали и грамоты работникам отрасли.

«В городе ежегодно строятся школы, больницы, жилье, дороги, производственные объекты. Все это благодаря нашим строителям. Поздравляю всех причастных с профессиональным праздником и желаю дальнейших успехов во всех начинаниях», — сказал заместитель акима Алматы Бейбут Шаханов.

В крупнейшем мегаполисе Казахстана строительство ведется активными темпами. А потому, от результатов работы строителей зависят темпы развития города и, как следствие, качество жизни горожан отметили в акимате Алматы.

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