АСТАНА, 11 авг — Sputnik. День строителя отмечают в Казахстане.
Профессиональный праздник в Казахстане России и некоторых странах СНГ отмечается второе воскресенье августа. В честь Дня строителя указом Токаева наградили группу работников отрасли, за плодотворный труд в сфере отечественного строительства и вклад в инфраструктурное развитие Казахстана.
А именно:
- Кавалер ордена «Парасат» — 4 строителя;
- Орден «Құрмет» («Почет») — 36 строителей;
- Орден «Еңбек даңқы» («Трудовая слава») ІІІ степени — 40 строителей;
- Медаль «Ерен еңбегі үшін» («За достойный труд») — 72 строителя.
Чествовал почетных строителей и Минтранс Казахстана. Глава ведомства Марат Карабаев вручил работникам отрасли почетные грамоты и благодарственные письма, а также медали за выдающиеся достижения.
Мероприятие проходило в присутствии министров транспорта Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана, что подчеркнуло международное сотрудничество в области развития автодорожной сети.
День строителя отмечают сегодня во всех регионах Казахстана. Например акимат Алматы вручил медали и грамоты работникам отрасли.
«В городе ежегодно строятся школы, больницы, жилье, дороги, производственные объекты. Все это благодаря нашим строителям. Поздравляю всех причастных с профессиональным праздником и желаю дальнейших успехов во всех начинаниях», — сказал заместитель акима Алматы Бейбут Шаханов.
В крупнейшем мегаполисе Казахстана строительство ведется активными темпами. А потому, от результатов работы строителей зависят темпы развития города и, как следствие, качество жизни горожан отметили в акимате Алматы.