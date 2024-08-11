Юбилейный «ШтормFest-2024» в Омске собрал более 30 тысяч зрителей

10 августа на территории старого Кадетского корпуса в Омске прошел юбилейный фестиваль здорового образа жизни «ШтормFest-2024». Он собрал более 30 тысяч зрителей.
В рамках мероприятия состоялся Гран-при по смешанным единоборствам, где омич Александр Колесников стал победителем в полулегком весе (до 65,8 кг). Он выиграл финальный поединок против красноярца Максима Марковенко единогласным решением судей.
Победители турнира получили не только денежные призы, но и возможность провести бой на одном из профессиональных турниров лиги Александра Шлеменко SFC.
На фестивале, организованном школой «Шторм» при поддержке правительства Омской области, было множество интерактивных площадок для зрителей.
На 25 различных локациях, разделенных на пять стихий: огонь, вода, земля, воздух и шторм, посетители смогли попробовать свои силы в скоростном спуске на зиплайне, заплыве на сапборде в 30-метровом бассейне и в других физических активностях.
Завершился праздник концертом группы «25/17».