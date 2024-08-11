Что посмотреть туристу в Иркутске за 1 день

Туристы обычно заглядывают в Иркутск по дороге на Байкал, и, остановившись в столице Прибайкалья на пару дней, остаются под приятным впечатлением. Да, здесь есть, что посмотреть, где погулять и чему удивиться. О главных достопримечательностях Иркутска читайте в материале irk.aif.ru.
Окунуться в историю
Первый камень в основу города посреди Сибири был положен ещё в 17 веке. Чего за эти годы он только не повидал. И цесаревичи здесь гуляли, и декабристы, и Колчаки. Конечно, это всё уже история, зато какая! След былых времён сильно отразился на облике города. Современные сооружения здесь соседствуют с историческими зданиями, всюду стоят старинные церкви, дома купцов, театры. А памятников-то сколько! Когда будете в Иркутске, обязательно пройдитесь по центральным улицам, может, Александра III или Леонида Гайдая встретите, их металлические копии в городе тоже есть.
Всем, кто хочет погрузиться в историю с головой, точно нужно посетить иркутские музеи. Зайдите хоть в дом Декабристов, он расположился в усадьбах Волконских и Трубецких. Экспозиция музея посвящена каторжным годам жизни декабристов и их дальнейшей судьбе в сибирских поселениях. Атмосфера внутри аутентичная: в музее хранится множество экспонатов 19 века, а интерьер воссоздаёт обстановку дворянских имений той эпохи.
Также можно посетить Иркутский краеведческий музей, у него есть несколько отделений, так что каждый турист сможет найти что-то, интересующее именно его. Хочется посмотреть на древних животных Сибири? Вам в природный отдел. Желаете познакомиться с обычаями коренных народов Приангарья? Приходите на выставку об эвенках и тофаларах. Любите литературу? Вас с радостью примут в музее Валентина Распутина. Хотите прикоснуться к живой частичке прошлого? Запрыгивайте на палубу ледокола «Ангара».
А любителям необычного, наверняка, понравится в Галерее Виктора Бронштейна. Там выставляются отечественные и иностранные художники и скульпторы последних десятилетий. Поэтому, как и полагается выставке современного искусства, формы — диковинные, смыслы — мудрёные, а скептики — поблизости. Во время обхода музеев Иркутска, сюда нужно зайти хотя бы потому, что среди всех галерей Сибири эта — крупнейшая.
На берегу Ангары
Но лето ведь не проведёшь только среди выставок. Тем более что Иркутск славится своими набережными. Хотя бы по одной пройтись — надо. А иначе, кстати, и не получится, эти места сами притягивают к себе как местных, так и туристов.
Нижняя набережная — одно из старейших мест Иркутска. Отсюда и начала когда-то разрастаться столица Приангарья. Тогда Нижнюю набережную держали только брёвна и песок, но сейчас она прочно стоит на плечах из гранита. В 2010 году её укрепили и разделили на два яруса. На верхнем расположились памятник основателю Иркутска Якобу Похабову и Московские Триумфальные ворота, а немного поодаль, через дорогу, обосновался Собор Богоявления. На нижнем ярусе исторических монументов нет, зато во всей красе можно увидеть Ангару. На «первом этаже» набережной постоянно кто-то рыбачит или занимается спортом, но и тихих мест, где люди просто наслаждаются видом, хватает.
На Верхней набережной хорошо проводить время с семьёй. Место это очень уютное и спокойное. Представьте, слева от вас — гладь речная, где-то на том берегу стоит вокзал, к которому то и дело подъезжают локомотивы поездов, справа — тенистая роща, где всегда можно укрыться от летнего зноя, а рядом, на какой-нибудь из лавочек, тянет свою песню уличный музыкант. Просто прелесть! Можно даже к реке спуститься, для этого оборудовано несколько мест. А ещё это ведь самый центр города: если отойдёте от Ангары, то тут же окажетесь на одной из исторических улочек. Хотите — идите в театр (драматический театр имени Охлопкова от набережной вообще в 2 шагах), хотите — прогуляйтесь до Иркутской слободы, где вас встретят памятники деревянного зодчества, хотите — сверните к мосту на остров «Юность».
От парка к парку
Прогуляться среди зелени человеческому сердцу всегда мило, а в Иркутске парков пруд пруди. В одних аттракционы стоят, в других есть спортивные площадки, некоторые могут похвастаться почти дикими зарослями. Да что тут и говорить, когда даже главная площадь города — это сквер.
Сквер имени Кирова расположился прямо напротив здания правительства области. Именно здесь (в сквере) проходят многие массовые мероприятия и официальные концерты. Всё остальное время в парке людей немного, так что любоваться клумбами и фонтаном никто не помешает. Казалось бы, самое сердце города, но никакой суеты здесь не ощущается.
Для отдыха всей семьёй подойдут острова Юность и Конный. Плыть до них никуда не придётся, с «материком» и между собой они связаны мостиками. Место для отдыха это популярное, ведь тут и тренажёры есть, и катамараны, и колесо обозрения, и скейт-парк — в общем, любителям побегать и попрыгать занятие точно найдётся.
А если веселье надоест и захочется уединения, идите на Иерусалимскую гору. Этот парк тоже находится в центре города. Раньше здесь стояли аттракционы, но потом их демонтировали, а место отдыха переделали под историко-мемориальный комплекс.