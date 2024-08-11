Что посмотреть туристу в Иркутске за 1 день

На Верхней набережной хорошо проводить время с семьёй. Место это очень уютное и спокойное. Представьте, слева от вас — гладь речная, где-то на том берегу стоит вокзал, к которому то и дело подъезжают локомотивы поездов, справа — тенистая роща, где всегда можно укрыться от летнего зноя, а рядом, на какой-нибудь из лавочек, тянет свою песню уличный музыкант. Просто прелесть! Можно даже к реке спуститься, для этого оборудовано несколько мест. А ещё это ведь самый центр города: если отойдёте от Ангары, то тут же окажетесь на одной из исторических улочек. Хотите — идите в театр (драматический театр имени Охлопкова от набережной вообще в 2 шагах), хотите — прогуляйтесь до Иркутской слободы, где вас встретят памятники деревянного зодчества, хотите — сверните к мосту на остров «Юность».