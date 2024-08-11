Расписание движения поездов на МЦД-3 изменится с 11 августа по 7 сентября

С 11 августа до 7 сентября с 22:00 до 07:00 изменится расписание на третьем Московском центральном диаметре.
На центральном участке интервалы движения после 22:00 и до 07:00 увеличат до 20 минут. Сократят время работы для поездов из центра. Так, последний состав в сторону Ипподрома со станции Митьково отправится в 00:32, а в сторону Зеленограда — Крюкова — в 00: 12.
На Ленинградском направлении интервалы движения после 23:00 и до 07:00 увеличат до 20 минут. Уменьшится время работы для поездов: последний состав в сторону центра со станции Зеленоград — Крюково отправится в 23: 57.
На Казанском направлении интервалы движения увеличат до 15 минут. Время отправления последних поездов в сторону Зеленограда — Крюкова сократят.
В период ограничений будут ремонтировать пути между станциями Химки и Ховрино, а также усилят контактную сеть на участке от Зеленограда — Крюкова до Ленинградского вокзала. Кроме того, в ночное время станут проводить работы по реконструкции станции Раменское.
Пассажирам рекомендуют планировать поездки заранее. Узнать расписание пригородных и городских поездов можно в приложениях «Метро Москвы», «Московский транспорт», а также на сайтах перевозчиков Казанского и Ленинградского направлений.