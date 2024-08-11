Расписание движения поездов на МЦД-3 изменится с 11 августа по 7 сентября

На центральном участке интервалы движения после 22:00 и до 07:00 увеличат до 20 минут. Сократят время работы для поездов из центра. Так, последний состав в сторону Ипподрома со станции Митьково отправится в 00:32, а в сторону Зеленограда — Крюкова — в 00: 12.