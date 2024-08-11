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Начался ремонт здания Ленинградского вокзала

Подробнее о том, как пройти к нужному перрону, можно узнать из информационных плакатов и схем навигации.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Здание Ленинградского вокзала закрыли для проведения ремонтных работ. Старейший железнодорожный вокзал города интегрируют в систему столичного транспорта. Этим займется Московский метрополитен.

Поезда дальнего следования и электрички по-прежнему прибывают на платформы Ленинградского вокзала, но маршруты прохода к ним изменились. Подробнее о том, как пройти к нужному перрону, можно узнать из информационных плакатов и схем навигации.

С Ленинградского вокзала отправляются высокоскоростные поезда «Сапсан» и быстрые «Ласточки», поезда дальнего следования и электрички. Проект развития вокзала разработал столичный Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры совместно с ОАО «Российские железные дороги».

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