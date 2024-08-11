На московских ярмарках появились первые белые грибы

«Белые грибы обычно появляются в августе, но, если лето дождливое, можно их найти и в конце июля. Летний белый гриб лучше брать небольшого размера — они более выносливые, а выбирать на прилавке его лучше по плотности и цвету. Под шляпкой гриба находятся трубочки, они должны быть белыми, а ножка — упругой», — говорит фермер из Ивановской области, грибник с 34-летним стажем Александр Услугин.