На московских ярмарках появились первые белые грибы

На московских ярмарках уже можно купить первые белые грибы. Свежесобранный сезонный продукт привозят из Московской, Смоленской и Ярославской областей, а также из Карелии. Перед тем как попасть на прилавки, каждая партия лесных грибов тщательно проверяется в лабораториях специалистами Комитета ветеринарии города Москвы.
11 августа отмечают День белого гриба. Это один из самых вкусных и популярных продуктов конца лета. Он считается желанной находкой для грибника и высоко ценится гурманами. Поэтому в 1997 году появился праздник, призванный напомнить о богатстве и уникальности российской флоры. Среди полезных свойств белого гриба можно отметить содержание витаминов А, В1, С и D. Доказано, что он является превосходным стимулятором пищеварения и даже имеет противоопухолевые свойства.
«Белые грибы обычно появляются в августе, но, если лето дождливое, можно их найти и в конце июля. Летний белый гриб лучше брать небольшого размера — они более выносливые, а выбирать на прилавке его лучше по плотности и цвету. Под шляпкой гриба находятся трубочки, они должны быть белыми, а ножка — упругой», — говорит фермер из Ивановской области, грибник с 34-летним стажем Александр Услугин.
Среди грибов белый — один из лучших по вкусовым качествам. В народе его часто называют царем. Обычно белые грибы используют в пищу в вареном, жареном, сушеном и маринованном виде. Продукт превосходно дополняет различные супы, подходит к мясу или картофелю.
Московские ярмарки — это возможность для покупателей приобрести фермерские товары в шаговой доступности от дома, недалеко от станций метро и остановок общественного транспорта, а для небольших хозяйств — представить свой ассортимент в столице. В городе работает 56 ярмарок выходного дня, около 30 из них — круглогодичные.