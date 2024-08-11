Поезда ЦППК серии ЭП2ДМ начали оснащать разъемами Type-С

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Первый электропоезд ЭП2ДМ, оборудованный современными разъемами для зарядки гаджетов Type-С, начал курсировать на МЦД-4. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
«На маршрут в настоящее время выпущен первый состав, оснащенный Type-C. Еще три проходят пусконаладочные работы и совсем скоро начнут перевозить пассажиров», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в каждом 11-вагонном составе доступно 604 разъема Type-C. Они размещены под пассажирскими сиденьями: по 32 в головном вагоне и еще по 60 — в промежуточных. В блоке с ними находятся классические разъемы для USB.