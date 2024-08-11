Ветер юго-западный, западный умеренный, днем во многих районах сильный порывистый. Из-за опасности усиления западного ветра порывами 15−20 м/с на 11 августа объявлен оранжевый уровень опасности.
Температура воздуха будет 18−24 градуса, по югу до плюс 26 градусов.
Сильный порывистый ветер и кратковременные дожди ожидаются сегодня в Беларуси
11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный порывистый ветер и кратковременные дожди ожидаются 11 августа в Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. По прогнозу, сегодня будет облачно с прояснениями. Днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы.
Ветер юго-западный, западный умеренный, днем во многих районах сильный порывистый. Из-за опасности усиления западного ветра порывами 15−20 м/с на 11 августа объявлен оранжевый уровень опасности.