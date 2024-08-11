Сильный порывистый ветер и кратковременные дожди ожидаются сегодня в Беларуси

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный порывистый ветер и кратковременные дожди ожидаются 11 августа в Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. По прогнозу, сегодня будет облачно с прояснениями. Днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы.