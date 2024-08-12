Шесть автобусов Перми продолжат ездить по измененным маршрутам

В Перми сдвинули сроки завершения ремонтных работ на коммунальных сетях на перекрестке улиц Солдатова и Яблочкова. Они должны были завершиться 10 августа. В связи с этим автобусы № 8, 45, 56, 62, 71 и 4 т продолжат двигаться по измененным маршрутам. Об этом сообщила пресс-служба пермского департамента транспорта.
Напомним, для автобусов № 8, 45, 56, 62 и 4 т при следовании в сторону Крохалева временной конечной остановкой по-прежнему будет «Ул. Муромская». А автоубс № 71 будет курсировать в объезд по улице Яблочкова вместо улицы Солдатова.
О том, когда вернут привычные маршруты в дептрансе Перми сообщат позже.
Ранее «Комсомолка» писала, что с 12 августа у автобуса № 33 изменится путь следования на участках в Камской долине и Мотовилихе.