Шесть автобусов Перми продолжат ездить по измененным маршрутам

В Перми сдвинули сроки завершения ремонтных работ на коммунальных сетях на перекрестке улиц Солдатова и Яблочкова. Они должны были завершиться 10 августа. В связи с этим автобусы № 8, 45, 56, 62, 71 и 4 т продолжат двигаться по измененным маршрутам. Об этом сообщила пресс-служба пермского департамента транспорта.