Первый самолёт из Красноярска заехал в Омский аэропорт через водяную арку

Как мы сообщали ранее, самолёт между городами будет лететь в течение двух часов. До конца августа, судя по данным с сайта Омского аэропорта, запланировано два рейса в неделю: в четверг в 16:30 и в воскресенье в 10:30 по омскому времени. Начиная с сентября рейсов между Омском и Красноярском будет три: добавится также рейс в 14:55.