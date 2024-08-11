Первый самолёт из Красноярска заехал в Омский аэропорт через водяную арку

Утром в воскресенье, 11 августа, в аэропорту Омска приземлился первый за долгое время самолёт из Красноярска авиакомпании «Россия». На взлётно-посадочной полосе его встретили водяной аркой — это международная авиатрадиция.
Как мы сообщали ранее, самолёт между городами будет лететь в течение двух часов. До конца августа, судя по данным с сайта Омского аэропорта, запланировано два рейса в неделю: в четверг в 16:30 и в воскресенье в 10:30 по омскому времени. Начиная с сентября рейсов между Омском и Красноярском будет три: добавится также рейс в 14:55.
Билеты на сайте Омского аэропорта стоят от 5353 рублей.
Уже в эту среду откроется новое направление авиасообщения — между Омском и Усть-Ишимом. Любопытно, что перевозкой пассажиров займётся компания из Красноярска.