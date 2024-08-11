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Озеро в парке Победы в Самаре планируют восстановить

Самарский парк Победы обещают сделать комфортным и современным.

Источник: соцсети

В Самаре хотят восстановить озеро в парке Победы. На состояние парка обратил внимание врио губернатора Вячеслав Федорищев во время рабочего визита в Советский район Самары 10 августа и назвал его «удручающим». Такое же состояние и у многих других парков Самары, написал врио губернатора в своем телеграм-канале.

— Парк Победы обновим, сделаем действительно комфортным, красивым, современным, — пообещал Вячеслав Федорищев.

Сейчас в парке Победы уже идут работы. Скоро вечный огонь, который раньше зажигали только по праздникам, будет гореть здесь постоянно.

Что касается состояния парка Победы и других мест отдыха самарцев, то главе Самары Елене Лапушкиной поручили разработать концепцию развития девяти парков. Это нужно сделать за месяц.