С бойцом СВО простились в Усть-Куте

Скорбные вести пришли в Усть-Кутский район. Земляк и защитник Отечества отдал жизнь в зоне СВО. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города Усть-Кута Александру Ветошкину было 42-года, когда он героически погиб «за ленточкой».
— 9 августа Усть-Кут простился с героем, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, — поделились в пресс-службе администрации.
Мужчины не стало 20 июля. Он до последнего защищал и отстаивал интересы Родины в зоне проведения спецоперации.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Иркутский авиационный завод передал обновлённые истребители Минобороны России. Теперь самолеты превосходят предыдущую по дальности определения и поражения объектов.