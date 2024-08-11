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С бойцом СВО простились в Усть-Куте

Александр Ветошкин погиб при исполнении воинского долга.

Источник: Комсомольская правда

Скорбные вести пришли в Усть-Кутский район. Земляк и защитник Отечества отдал жизнь в зоне СВО. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города Усть-Кута Александру Ветошкину было 42-года, когда он героически погиб «за ленточкой».

— 9 августа Усть-Кут простился с героем, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, — поделились в пресс-службе администрации.

Мужчины не стало 20 июля. Он до последнего защищал и отстаивал интересы Родины в зоне проведения спецоперации.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что Иркутский авиационный завод передал обновлённые истребители Минобороны России. Теперь самолеты превосходят предыдущую по дальности определения и поражения объектов.