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В Шербакульском районе открылась новая врачебная амбулатория

Современные медицинские учреждения также возведены в Омском, Любинском, Большереченском и Исилькульском районах.

Источник: Комсомольская правда

В Шербакульском районе Омской области начала работу Изюмовская врачебная амбулатория. Площадь медицинского учреждения составляет 298 кв. м. Амбулатория представляет собой современную модульную конструкцию и включает благоустроенную квартиру для проживания медицинского работника.

Учреждение оборудовано всей необходимой бытовой техникой и мебелью для комфортной работы медицинского персонала. К амбулатории прикреплено 2412 жителей, среди которых 450 детей. Медицинские услуги здесь также доступны жителям соседних деревень, таких как Вишневка, Койчубай и Северное.

В Любинском районе модульный ФАП в этом году возвели в Новокиевке. К участку закреплен санитарный транспорт — автомашина УАЗ 2023 года выпуска.

В Большереченском районе новая амбулатория построена в селе Такмык, она обслуживает жителей этого села и деревни Ботвино.

В Омском районе в этом году открылись сразу три новые амбулатории и один фельдшерско-акушерский пункт в населенных пунктах Березянка, Пушкино, Надеждино и Магистральное.

В целом по Омской области в этом году планируется открыть 24 новых модульных ФАПа и амбулатории.