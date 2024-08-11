Омскую гимназию украсили муралы

На одном из них изображены дин девочка и мальчик на фоне карты Омской области, на втором натюрморт: книжки, яблоки и карандаши.
Красочные изображения — результат совместной работы гимназистов и профессиональных художников. Ученики 8−10 классов поучаствовали в мастер-классе, который провели для них участники международного фестиваля уличного искусства «Омск, ты просто космос!».
Мероприятие организовали директор областного молодежного центра «Химик» Тимофей Назаров и советник директора гимназии Кирилл Терентьев.
Напомним, участники фестиваля уличного искусства «Омск, ты просто космос!» создадут на стенах омских многоэтажек около ста муралов.
Фото: группа «Омск — ты просто космос!» «Вконтакте».