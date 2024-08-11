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Омскую гимназию украсили муралы

На стенах омской гимназии № 62 появились два мурала.

Источник: Комсомольская правда

На одном из них изображены дин девочка и мальчик на фоне карты Омской области, на втором натюрморт: книжки, яблоки и карандаши.

Красочные изображения — результат совместной работы гимназистов и профессиональных художников. Ученики 8−10 классов поучаствовали в мастер-классе, который провели для них участники международного фестиваля уличного искусства «Омск, ты просто космос!».

Мероприятие организовали директор областного молодежного центра «Химик» Тимофей Назаров и советник директора гимназии Кирилл Терентьев.

Напомним, участники фестиваля уличного искусства «Омск, ты просто космос!» создадут на стенах омских многоэтажек около ста муралов.

Фото: группа «Омск — ты просто космос!» «Вконтакте».

искусство