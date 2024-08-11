Датчики контроля скорости будут работать на 9 участках дорог Минска

Контролировать скорость будут на МКАД (90 км/ч), на проспектах Независимости (60, 80 км/ч), Партизанском (60 км/ч) и Дзержинского (70 км/ч), на улицах Академической (60 км/ч), Денисовской (60 км/ч), Домашевской (60 км/ч), Орловской (60 км/ч), а также на Смиловичском тракте (80 км/ч).



Госавтоинспекция просит участников автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.