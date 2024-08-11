Колумбус
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Со всего мира едут теперь»: новое место отдыха в Приморье впечатлило людей

Туристы под большим впечатлением от увиденного.

Источник: Freepik

На стыке границ трех государств в Хасанском районе Приморья теперь можно побывать бесплатно, пройдя по подвесному деревянному мосту.

С 5 августа туристы в Приморье могут посетить стык границ России, Китая и Северной Кореи, пройдя по деревянной подвесной дороге, расположенной в Хасанском районе. Об этом сообщает biang.ru (18+).

Как сообщает издание, подвесная дорога длиной 2221 метр находится рядом с панорамной башней в туристической зоне Фанчуань. Туристы могут посетить восемь тематических зон.

Кроме развлечений, все желающие могут увидеть пограничные столбы Китая и приблизиться к фактическому стыку границ трех государств.

Приморцы уже активно обсудили новинку: «Со всего мира едут теперь», «Там очень красиво», «Я бы тоже мечтала там побывать».

туризм и отдых