«Со всего мира едут теперь»: новое место отдыха в Приморье впечатлило людей

На стыке границ трех государств в Хасанском районе Приморья теперь можно побывать бесплатно, пройдя по подвесному деревянному мосту.
С 5 августа туристы в Приморье могут посетить стык границ России, Китая и Северной Кореи, пройдя по деревянной подвесной дороге, расположенной в Хасанском районе. Об этом сообщает biang.ru (18+).
Как сообщает издание, подвесная дорога длиной 2221 метр находится рядом с панорамной башней в туристической зоне Фанчуань. Туристы могут посетить восемь тематических зон.
Кроме развлечений, все желающие могут увидеть пограничные столбы Китая и приблизиться к фактическому стыку границ трех государств.
Приморцы уже активно обсудили новинку: «Со всего мира едут теперь», «Там очень красиво», «Я бы тоже мечтала там побывать».