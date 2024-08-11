Колумбус
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«ШтормFest-2024» посетило 30 тысяч человек

На новой локации удалось повторить достижение прошлого года.

Источник: Om1 Омск

Фестиваль здорового образа жизни «ШтормФест-2024» посетило 30 тысяч человек. Об этом в эксклюзивном комментарии порталу Om1.ru рассказал основатель спортивной школы «ШТОРМ» Александр Шлеменко.

Любопытно, что в прошлом году на фестивале была зафиксирована такая же цифра. А годом ранее «ШтормФест» посетило даже больше людей — 35 тысяч человек. Впрочем, предыдущие праздники принимала другая локация — Соборная площадь, в то время как нынешний фестиваль проходил на плацу старого Кадетского корпуса.

Территория праздника в нынешнем году была разделена на четыре локации-стихии: Воздух, Огонь, Вода и Земля. Пятой стихией стала площадка для единоборств в центре плаца — на ней проходило Гран-при по ММА в двух весовых категориях. Победители турнира получили право выступать в промоушне Shlemenko Fighting Championship, а также завоевали денежный приз.

шоу