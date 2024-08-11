«ШтормFest-2024» посетило 30 тысяч человек

Любопытно, что в прошлом году на фестивале была зафиксирована такая же цифра. А годом ранее «ШтормФест» посетило даже больше людей — 35 тысяч человек. Впрочем, предыдущие праздники принимала другая локация — Соборная площадь, в то время как нынешний фестиваль проходил на плацу старого Кадетского корпуса.