Новосибирцы выразили респект парню с собакой, который заставил мигранта убрать мусор за собой

Ролик с этой поучительной историей разместил паблик «Welcome to ГЕТТО» ВКонтакте. Автор поста рассказывает предысторию. Сначала мигрант очень громко разговаривал по телефону, одновременно попивая водку из бутылки, после чего кинул бутылку и нетвердой походкой пошел восвояси. Замечание ему попыталась сделать женщина, но представительница слабого пола была послана матом. И тут на горизонте появился добропорядочный русский гражданин.