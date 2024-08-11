Новосибирцы выразили респект парню с собакой, который заставил мигранта убрать мусор за собой

Нетрезвый иностранный специалист, употребив внутрь бутылку русской водки, выбросил стеклотару на территорию школы. Это увидел проходивший мимо местный житель с собакой. Собака с хозяином заставили приезжего убрать за собой и объяснили ему, что мусорить нехорошо.
Ролик с этой поучительной историей разместил паблик «Welcome to ГЕТТО» ВКонтакте. Автор поста рассказывает предысторию. Сначала мигрант очень громко разговаривал по телефону, одновременно попивая водку из бутылки, после чего кинул бутылку и нетвердой походкой пошел восвояси. Замечание ему попыталась сделать женщина, но представительница слабого пола была послана матом. И тут на горизонте появился добропорядочный русский гражданин.
Нетрезвый иностранец не сразу понял, что от него хотят. Однако примерно с пятого раза все-таки догадался и убрал не только свою бутылку, но и выброшенную кем-то ранее стеклотару.
— И парень, и собака — красавчики, — прокомментировали пользователи соцсетей.
Во избежание неправильного толкования надо отметить, что собака на всем протяжении конфликта ни разу не гавкнула.
Екатерина СОСНИНА.