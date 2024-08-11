В Самаре ушел из жизни президент подшипникового завода Игорь Максимов

Ушел из жизни президент Средневолжского подшипникового завода Игорь Максимов. Об этом 10 августа сообщили в министерстве промышленности и торговли Самарской области. Игорю Максимову было 65 лет, и практически всю жизнь он проработал в подшипниковой сфере — более 47 лет.
— Игорь Валентинович был одним из основателей завода в 2006 году, — говорится в сообщении минпромторга Самарской области.
Пом руководством Игоря Максимова Средневолжский подшипниковый завод стал ведущим поставщиком продукции не только в России, но и за рубежом. Он имел звание Заслуженного машиностроителя РФ.
Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Игоря Максимова.