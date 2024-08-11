В Самаре ушел из жизни президент подшипникового завода Игорь Максимов

Ушел из жизни президент Средневолжского подшипникового завода Игорь Максимов. Об этом 10 августа сообщили в министерстве промышленности и торговли Самарской области. Игорю Максимову было 65 лет, и практически всю жизнь он проработал в подшипниковой сфере — более 47 лет.