Бастрыкин затребовал доклад об аварийном доме, где провалился пол в ванной

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководства регионального следкома доклад по делу об аварийном доме.
В ночь с 8 на 9 августа в одной из квартир дома по ул. Новосортировочная в Омске обрушился пол в ванной комнате. Благо никто не пострадал.
Трёхэтажка, построенная в 1953 г., в 2017 г. была признана аварийной. Однако в ней продолжают проживать около 60 человек.
В СУ СК России по Омской области возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщали, что после обрушения омская прокуратура начала проверку.