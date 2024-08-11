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Бастрыкин затребовал доклад об аварийном доме, где провалился пол в ванной

До сих пор 60 жильцов не получили безопасные квартиры.

Источник: Прокуратура Омской области

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководства регионального следкома доклад по делу об аварийном доме.

В ночь с 8 на 9 августа в одной из квартир дома по ул. Новосортировочная в Омске обрушился пол в ванной комнате. Благо никто не пострадал.

Трёхэтажка, построенная в 1953 г., в 2017 г. была признана аварийной. Однако в ней продолжают проживать около 60 человек.

В СУ СК России по Омской области возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что после обрушения омская прокуратура начала проверку.

СК