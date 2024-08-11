Театр оперы и балета в Перми начнет сезон с оперы «Фауст»

Опера Шарля Гуно «Фауст» откроет 153-й сезон в пермском театре оперы и балета. Информацией об этом поделились представители театра.
«Психологический триллер — так можно определить жанр спектакля, и отсылка к кино здесь отнюдь не случайна. Авторы старались добиться кинематографичности как в том, как устроено пространство, в котором разворачиваются события “Фауста”, так и в том, как ведут себя его герои» — рассказали в телеграмм-канале театра.
Первое представление состоится 18 августа, в 19.00 в Пермском театре оперы и балета имени П. И. Чайковского, расположенного на улице Петропавловская, 25.