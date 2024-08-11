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Какой будет погода на неделе в Краснодарском крае

Начало недели будет с дождем, а затем только солнечно.

Сейчас в Колумбусе: +15° 0 м/с 88% 742 мм рт. ст. +18°

На предстоящей неделе, с 12 по 18 августа, температура воздуха на Кубани будет держаться в пределах 27−30°. На первые дни недели прогнозируются местами дожди, сообщает ИА KrasnodarMedia.

В Краснодаре неделя начнется с дождей, они будут в понедельник и вторник. Затем до конца недели — ясно. С каждым днем со среды температура воздуха постоянно увеличивается на один-два градуса и к воскресенью достигнет 34°.

В Сочи синоптики прогнозируют изменчивую погоду, в понедельник, среду и пятницу — небольшие дожди, столбик термометра не поднимется выше отметки 29°.

В Новороссийске на протяжении недели будет ясно, только во вторник ожидается местами дождь. Температура воздуха продержится на отметке 29−31°.

Геленджик, как и в большинстве на территории всего края, понедельник и вторник будут дождливые, затем осадки сменятся ясным солнцем — 29−30°.

В Темрюке всю неделю солнце будет радовать местных жителей, погода будет стабильно ясная — 27−30°.