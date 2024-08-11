«Пропивала пособия, а малыши ходили голодными»: мать, которая пьяной снимала треш-стримы, могут лишить пяти детей

В Новосибирской области многодетная мать раскрутила блог на треш-стримах с детьми от 2 до 9 лет. Женщина снимала, как падает с крыши пьяная, шпыняет сыновей и дочек и пропивает пособия. В итоге набрала 30 тысяч подписчиков. А потом поехала за славой на ток-шоу «Мужское/Женское». Только вместо лайков получила волну порицания, ведущие пообещали: «детей тебя лишат». Что в итоге сейчас с этой семьей после съемок, в материале КП-Новосибирск.
«ДЕТИ, ВЫ РАДЫ, ЧТО Я ВЫПИВАЮ?»
Скандал произошел в небольшом поселке под Новосибирском. Многодетная мать Дина* попала на ток-шоу «Мужское/Женское» из-за своего видеоблога. В 27 лет женщина растила пятерых детей от трех разных мужчин, не работала, а жила за счет пособий и денег от подписчиков, плюс зарплату очередного сожителя. Дина падала с крыши и брилась налысо, проводила эфиры пьяная, материлась и обсуждала интимные подробности своей жизни в окружении маленьких детей. Унижала малышей шутками:
— Я виновата в том, что я выпиваю, пока мои дети радуются. Вы рады? (мальчики в ответ говорят: «Нет»). Нет? Ха-ха-ха, — куражилась мать на камеру.
А еще собирала деньги — то себе на парик, то на новый унитаз…
— Она как только получит пособия — пьет две недели, потом ходит по соседям, занимает продукты. Дети ходили голодные, мы их подкармливали. Мы жаловались в опеку, главе сельсовета. В ответ Дина мстила, полицию вызывала, якобы я ее детей удерживаю силой у себя в огороде. Участковый приезжал, разобрался, ко мне никаких вопросов, — рассказала КП-Новосибирск бывшая соседка Дины.
Местные жители рассказывают и другое: на детях видели синяки.
— Раньше с ними жила бабушка — мать Дины, она мальчишек и девчонок лупила. Особенно доставалось Косте*, который родился со сдавленным черепом, у него форма головы неправильная, — сообщила КП-Новосибирск соседка.
«ВСЕ РАДИ ХАЙПА»
Дурная слава дала о себе знать в мае 2024 года, Дину позвали на шоу «Первого канала» «Мужское/Женское». Девушка с первых минут выпуска стала оправдываться, что многое в блоге — постановка.
— Хейтерам всем привет, своим негативным подписчикам. Я веду свой блог, ничего негативного и противозаконного я не делаю. Было пару раз, что я на детей орала, ругалась матом, но постоянно такого нет. Один раз сожитель выгнал меня с детьми на улицу в мороз, но это же постановка, все для хайпа было сделано, — оправдывалась Дина.
Эксперты шоу обвинили мать в неисполнении обязанностей по воспитанию детей. Оказалось, что 5-летний Костя с необычной формой черепа болеет, а мать его не лечит.
— В процессе передачи меня тронуло, что у ребенка серьезное заболевание, черепная коробка сдавлена и мозг сжат, отсюда бывают головные боли. Если таких детей не лечить, они могут даже ослепнуть, у них нарушаются нейронные связи в голове. И тут ребенок живет в постоянной боли, а его не обследуют по-нормальному. Государство выделяет матери пособия (более 70 тысяч рублей — Прим. авт.), а лечением мальчика никто не занимается, — рассказала КП-Новосибирск член общественной палаты Новосибирской области Ирина Хапко, которая участвовала в передаче.
БРОСИЛА СОБАКУ УМИРАТЬ
Ведущий Александр Гордон потребовал лишить Дину* родительских прав. Но детей пока у нее не забрали. Однако, не прошло и месяца после съемок, как случился новый скандал. В июне родственник Дины издевался над ее собакой породы хаски. А многодетная мать его поддержала:
— Она (собака) гусенка цапнула, — рассказала мать в трансляции и выложила фото убитой собаки. Правда, потом удалила. Зоозащитники развернули кампанию в соцсетях с требованием наказать убийцу хаски и хозяйку собаки.
— Я к славе готова, не зря выбрала жизнь блогера, — ответила мать пятерых детей. Но в итоге, видимо, не вынесла осуждения в поселке и уехала оттуда. Перестала выкладывать треш-стримы. Теперь уверяет, что исправилась. Но бывшие соседи не верят.
— Во время одной из трансляций она так и сказала: сейчас сдам детей в школу и садик, а сама буду сидеть дома и снимать видео. Ее спросили: «А как же работать? Ты же обещала, что будешь работать». Она сказала: «Вы работайте, платите налоги, а мы будем жить за ваш счет», — рассказала местная жительница. — Дина просто не умеет детей воспитывать, ее саму бы воспитать. Одна надежда, что ребятней займется школа, садик. Ну и главное, чтобы мать пить бросила. Может вышедшая передача приведет ее в чувство, посмотрит на себя со стороны…
*Имена изменены.