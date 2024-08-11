«Пропивала пособия, а малыши ходили голодными»: мать, которая пьяной снимала треш-стримы, могут лишить пяти детей

— Во время одной из трансляций она так и сказала: сейчас сдам детей в школу и садик, а сама буду сидеть дома и снимать видео. Ее спросили: «А как же работать? Ты же обещала, что будешь работать». Она сказала: «Вы работайте, платите налоги, а мы будем жить за ваш счет», — рассказала местная жительница. — Дина просто не умеет детей воспитывать, ее саму бы воспитать. Одна надежда, что ребятней займется школа, садик. Ну и главное, чтобы мать пить бросила. Может вышедшая передача приведет ее в чувство, посмотрит на себя со стороны…