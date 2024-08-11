В России сняли сериал по книге новосибирского писателя Георгия Ланского

Произведение предназначено для детей лет 10-ти. Книга выполняет примерно ту же функцию, что и в свое время знаменитые «Приключения Тома Сойера», когда ребенок уже умеет читать, и ему интересны приключения, но хочется не фэнтези, а чего-то приближенного к реальности.