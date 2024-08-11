В России сняли сериал по книге новосибирского писателя Георгия Ланского

Георгий Ланский рассказал журналистам издания BFM-Новосибирск, для кого и о чем была написана его книга.
Книга рассказывает о девочке, которая расследует преступление — эдакий Шерлок Холмс, но сильно младше.
Произведение предназначено для детей лет 10-ти. Книга выполняет примерно ту же функцию, что и в свое время знаменитые «Приключения Тома Сойера», когда ребенок уже умеет читать, и ему интересны приключения, но хочется не фэнтези, а чего-то приближенного к реальности.
Писатель говорит, что Полина Айнутдинова, которая сыграла в сериале Варвару несколько отличается от той, которую Ланский задумал. В книге у девочки чуть мрачнее образ и она постарше. Зато «Ватсон» в исполнении Сергея Федорова — в точку.
Георгий Ланский также отмечает, что сейчас на производство детского контента в киноиндустрии направлены огромные деньги.
«Уже есть хорошие проекты. Дальше, надеюсь, их будет больше. Может, и продолжение истории про Варвару Смородину сделаем», — сообщает автор экранизированной книги.
Ранее МК в Новосибирске писал, что в Новосибирске книгу о Жириновском продают за 1 миллион.