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В Ростовской области будут циркулировать несколько штаммов гриппа

Первый рост количества заболевших может произойти в середине сентября.

В 2024 и 2025 годах на территории донского региона будут циркулировать штаммы А (Н1N1), А (НЗN2). Об этом сообщает Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области.

 — Делать прививки рекомендуется за три недели до того, как начнется рост заболеваемости, а именно, с августа по октябрь. Согласно многолетним данным, в среднем рост числа заболеваний ОРВИ и гриппом наблюдается в октябре-ноябре. Тем не менее, первый рост количества заболевших может произойти уже в середине сентября. Это связано с тем, что после летних каникул дети возвращаются в школы, — говорится в сообщении.

здоровье