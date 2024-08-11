В Ростовской области будут циркулировать несколько штаммов гриппа

— Делать прививки рекомендуется за три недели до того, как начнется рост заболеваемости, а именно, с августа по октябрь. Согласно многолетним данным, в среднем рост числа заболеваний ОРВИ и гриппом наблюдается в октябре-ноябре. Тем не менее, первый рост количества заболевших может произойти уже в середине сентября. Это связано с тем, что после летних каникул дети возвращаются в школы, — говорится в сообщении.