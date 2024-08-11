В Усть-Удинском районе идет капитальный ремонт стадиона

В поселке Усть-Уда Усть-Удинского района полным ходом идет капремонт стадиона. Сдача спортобъекта должна состояться в феврале 2025 года, но подрядчик обещает завершить работы раньше. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, работы выполняют по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта». На объекте появятся дорожки для бега, трибуны, место для занятия различными видами спорта и тренажеры. Также в поселке есть модульный спортзал «Спартанец».
— Считаю, что установка модульных зданий под спортивные объекты — это хорошая практика, которая в последние годы все чаще стала применяться районами. Такие модульные здания еще и экономически выгодны — это быстрее и дешевле, чем капитальное строительство, но то же время позволяет разместить полноценный спортобъект, — отметил глава региона Игорь Кобзев.
Спортзал появился еще в 2022 году. Он включает в себя помещение для занятия единоборствами, раздевалки, душевые и ход. В селе Юголок год назад появился хоккейный корт, его возвели по той же госпрограмме, что и стадион.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что глава Приангарья посетил Усть-Удинский район во время рабочей поездки и осмотрел участки реконструируемый дорог. На некоторых отрезках работы уже завершены.