В Усть-Удинском районе идет капитальный ремонт стадиона

— Считаю, что установка модульных зданий под спортивные объекты — это хорошая практика, которая в последние годы все чаще стала применяться районами. Такие модульные здания еще и экономически выгодны — это быстрее и дешевле, чем капитальное строительство, но то же время позволяет разместить полноценный спортобъект, — отметил глава региона Игорь Кобзев.