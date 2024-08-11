Колумбус
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маршрут проходящего через Воронеж поезда изменили в целях безопасности

Пассажирские поезда, следующие из Калининграда в Адлер и в обратном направлении, до 12 августа будут ходить по измененному маршруту. Об этом говорится на сайте РЖД.

Так, поезда не будут заходить на станции Курчатов, Льгов-Киевский, Дмитриев-Льговский, Комаричи, Навля. Вместо участка Льгов — Курчатов — Брянск поезд проследует по участку Курск — Орел — Брянск.

Вероятно, это связано со сложной оперативной обстановкой в приграничных районах Курской области.

Пассажиров, которые приобрели билеты с отправлением с этих станций, будут уведомлять при помощи смс-сообщений. Вернуть билеты с отмененных станций можно без дополнительных сборов и плат.

О том, скажется ли эта мера как-либо на времени прибытия поездов в другие точки маршрута, на данный момент не сообщается. Напомним, что указанный поезд следует через Воронеж при движении в обоих направлениях.