Только на Бастрыкина вся надежда: жители Новосибирской области написали главе Следкома жалобу на многолетние проблемы с горячей водой

Об этом пишет канал «Сибирский экспресс».
«Ни один из представителей власти не посодействовал в обеспечении жителей наших домой горячим водоснабжением согласно нормам 60−75 градусов, — говорится в письме. — Мы тонны воды сбрасываем в канализацию, чтобы получить хотя бы теплую воду, а иной раз горячей воды вообще нет».
К письме линевцы приложили и все ответы чиновников, полученные ими с 2015 года — среди них и бывший министр ЖКХ Денис Архипов, который сейчас находится в СИЗО. Архипов, которому переадресовал запрос тогда еще и.о. губернатора Андрей Травников, ответил о замене труб, но не о том, что нет необходимой циркуляции горячей воды в системе.
Поставщик услуг — муниципальное предприятие «РКЦ р.п. Линево», которое принадлежит администрации поселка во главе с Дмитрием Грушевым.
Авторы письма упомянули о том, что четырежды обращались со своим делом в Искитимскую межрайонную прокуратуру, однако на сайте ведомства не удалось найти ни одного предписания обеспечить 4-й микрорайон Линево и другие жилые дома горячей водой надлежащего качества.
Зимой 2023 года, напомним, в результате аварии на теплотрассе, десятки домов в Линево остались без отопления более чем на неделю в разгар морозов.