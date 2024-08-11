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Только на Бастрыкина вся надежда: жители Новосибирской области написали главе Следкома жалобу на многолетние проблемы с горячей водой

Жители рабочего поселка Линево Искитимского района обратились к главе СК РФ Александру Бастрыкину с жалобой на отсутствие горячей воды, о чем они уже сообщали и в местную, и в районную администрацию, и к губернатору Травникову, но ничего так и не изменилось.

Источник: Александр Демьянчук/ТАСС

Об этом пишет канал «Сибирский экспресс».

«Ни один из представителей власти не посодействовал в обеспечении жителей наших домой горячим водоснабжением согласно нормам 60−75 градусов, — говорится в письме. — Мы тонны воды сбрасываем в канализацию, чтобы получить хотя бы теплую воду, а иной раз горячей воды вообще нет».

К письме линевцы приложили и все ответы чиновников, полученные ими с 2015 года — среди них и бывший министр ЖКХ Денис Архипов, который сейчас находится в СИЗО. Архипов, которому переадресовал запрос тогда еще и.о. губернатора Андрей Травников, ответил о замене труб, но не о том, что нет необходимой циркуляции горячей воды в системе.

Поставщик услуг — муниципальное предприятие «РКЦ р.п. Линево», которое принадлежит администрации поселка во главе с Дмитрием Грушевым.

Авторы письма упомянули о том, что четырежды обращались со своим делом в Искитимскую межрайонную прокуратуру, однако на сайте ведомства не удалось найти ни одного предписания обеспечить 4-й микрорайон Линево и другие жилые дома горячей водой надлежащего качества.

Зимой 2023 года, напомним, в результате аварии на теплотрассе, десятки домов в Линево остались без отопления более чем на неделю в разгар морозов.

СК