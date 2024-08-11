Только на Бастрыкина вся надежда: жители Новосибирской области написали главе Следкома жалобу на многолетние проблемы с горячей водой

К письме линевцы приложили и все ответы чиновников, полученные ими с 2015 года — среди них и бывший министр ЖКХ Денис Архипов, который сейчас находится в СИЗО. Архипов, которому переадресовал запрос тогда еще и.о. губернатора Андрей Травников, ответил о замене труб, но не о том, что нет необходимой циркуляции горячей воды в системе.