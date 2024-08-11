В Перми на 10 дней перекроют проезд у Моторного завода

В Перми с 12 по 22 августа будет прекращено движение на проезде от Пермского моторного завода до улицы Куйбышева.
Об ограничении движения сообщило министерство транспорта Прикамья в своём телеграм-канале.
«С 00:00 часов 12 августа до 00:00 22 августа на проезде от проходной Пермского моторного завода (Комсомольский проспект 93) до ул. Куйбышева временно будет прекращено движение транспорта», — написали в телеграм-канале Минтранса.
В это время, как объяснили в ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края», на этом участке будут проводить работы по ремонту проезжей части и организации парковочных мест.
В министерстве транспорта просят автомобилистов отнестись к ситуации с пониманием и планировать маршрут поездок заранее.