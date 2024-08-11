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Скандал на украинско-молдавской границе: Десятки людей 5 часов держат на КПП, не объясняя причины, многих развернули и отправили обратно

Украинские пограничники часами не пропускают граждан Молдовы через КПП Мамалыга — конфликт на границе.

Источник: Комсомольская правда

Устав от ожидания пассажиры решили спросить у пограничников, почему за 5 часов они пропустили только 50 машин.

— Вы показываете своё лицо, — обратилась одна из пассажирок к пограничникам, — Молдова показала своё лицо перед всем миром (когда принимала беженцев с Украины).

Люди интересовались, сколько минут надо для пропуска одной машины, собирались звонить на горячую линию пограничной службы.

Пограничники уточнили, что каждые 20 минут заезжает по 10−15 машин, однако люди с этим утверждением не согласились. Около 20 машин, развернулись и уехали.

— Сделайте так, чтобы мы добрались домой, и мы больше никогда не приедем, — в сердцах сказала одна из женщин.

Это далеко не первый случай, когда украинские пограничники часами держат граждан на КПП.