Скандал на украинско-молдавской границе: Десятки людей 5 часов держат на КПП, не объясняя причины, многих развернули и отправили обратно

Устав от ожидания пассажиры решили спросить у пограничников, почему за 5 часов они пропустили только 50 машин.
— Вы показываете своё лицо, — обратилась одна из пассажирок к пограничникам, — Молдова показала своё лицо перед всем миром (когда принимала беженцев с Украины).
Люди интересовались, сколько минут надо для пропуска одной машины, собирались звонить на горячую линию пограничной службы.
Пограничники уточнили, что каждые 20 минут заезжает по 10−15 машин, однако люди с этим утверждением не согласились. Около 20 машин, развернулись и уехали.
— Сделайте так, чтобы мы добрались домой, и мы больше никогда не приедем, — в сердцах сказала одна из женщин.
Это далеко не первый случай, когда украинские пограничники часами держат граждан на КПП.