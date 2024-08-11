В Перми нашли пропавшего мужчину с костылём

Пропавший в Перми 9 августа Андрей Зобачев найден живым.
Волонтёры поискового отряда имени Ирины Бухановой сообщили, что 58-летний Андрей Зобачев, который утром 9 августа вышел из дома в Заозерье и пропал, найден.
«Найден! Жив!» — написали поисковики в соцсетях.
В поисковом отряде просят удалить репосты о поисках мужчины и отмечают, что не разглашают конфиденциальную информацию и не комментируют ситуацию.
Стоит отметить, что с момента размещения поста о поисках пропавшего до появления информации о том, что он найден, прошло всего около двух часов.