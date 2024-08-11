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Необычное природное явление надвигается на Владивосток — выходите смотреть

Зрелище впечатлит любого.

Источник: Freepik

Жители Приморского края смогут наблюдать самый яркий звездопад в ночь с 11 на 12 августа, сообщает ИА PrimaMedia.

При ясной погоде можно увидеть до 100 метеоров в час. С 17 июля по 24 августа ежегодно проходит метеорный поток Персеиды, и в этом году его пик выпадет на указанную ночь, после чего интенсивность начнет снижаться.

Персеиды — один из самых зрелищных и доступных для наблюдения метеорных потоков. Яркие белые метеоры быстро пролетают по темному августовскому небу, создавая впечатляющее зрелище.

Чтобы насладиться звездопадом, лучше отправиться подальше от города, где нет засветов.

космос