Необычное природное явление надвигается на Владивосток — выходите смотреть

Жители Приморского края смогут наблюдать самый яркий звездопад в ночь с 11 на 12 августа, сообщает ИА PrimaMedia.
При ясной погоде можно увидеть до 100 метеоров в час. С 17 июля по 24 августа ежегодно проходит метеорный поток Персеиды, и в этом году его пик выпадет на указанную ночь, после чего интенсивность начнет снижаться.
Персеиды — один из самых зрелищных и доступных для наблюдения метеорных потоков. Яркие белые метеоры быстро пролетают по темному августовскому небу, создавая впечатляющее зрелище.
Чтобы насладиться звездопадом, лучше отправиться подальше от города, где нет засветов.