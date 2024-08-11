Омский аэропорт возобновил прямые рейсы в Красноярск

Полет между Омском и Красноярском займет 2 часа 15 минут. Цены на билеты в одну сторону начинаются от шести тысяч рублей. С сентября количество рейсов увеличится до трех в неделю: самолеты будут летать по вторникам, четвергам и воскресеньям.