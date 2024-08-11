Омский аэропорт возобновил прямые рейсы в Красноярск

Сегодня, 11 августа, Омский аэропорт в торжественной атмосфере возобновил прямые рейсы в Красноярск. Первый рейс авиакомпании «Россия» встретили эффектной водной аркой.
«Прямое авиасообщение между городами будет способствовать их транспортной доступности и росту мобильности населения, что окажет положительное влияние на развитие внутреннего туризма и деловой активности», — поделились в пресс-службе омского аэропорта.
Полет между Омском и Красноярском займет 2 часа 15 минут. Цены на билеты в одну сторону начинаются от шести тысяч рублей. С сентября количество рейсов увеличится до трех в неделю: самолеты будут летать по вторникам, четвергам и воскресеньям.