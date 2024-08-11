Завтра жителей Башкирии вновь ждут дожди

«Временами дожди, днем местами до сильных, в отдельных районах грозы», — отмечается в сообщении спасателей.
Ветер южный, юго-западный 5−10 метров в секунду, днем местами порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9, +14 градусов, днем +17, +22.
В Уфе завтра будет облачно. Временами пройдет дождь, днем местами до сильного, в отдельных районах гроза.
Ветер южный, юго-западный 5−10 метров в секунду, днем местами порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12,+14 градусов, днем +18, +20.