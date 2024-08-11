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Завтра жителей Башкирии вновь ждут дожди

В понедельник, 12 августа, на территории республики вновь прогнозируется облачная погода. Об этом со ссылкой на данные синоптиков Башкирии сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС.

Сейчас в Колумбусе: +15° 0 м/с 88% 742 мм рт. ст. +18°
Источник: Башинформ

«Временами дожди, днем местами до сильных, в отдельных районах грозы», — отмечается в сообщении спасателей.

Ветер южный, юго-западный 5−10 метров в секунду, днем местами порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9, +14 градусов, днем +17, +22.

В Уфе завтра будет облачно. Временами пройдет дождь, днем местами до сильного, в отдельных районах гроза.

Ветер южный, юго-западный 5−10 метров в секунду, днем местами порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12,+14 градусов, днем +18, +20.