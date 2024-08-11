Строительство Дома культуры и модернизация библиотеки идут в Осинском районе

— Закуплено 3,2 тысячи книг, часть из которых являются национальной литературой. Ранее здесь по гранты создали кукольный театр. Это подтверждает тот факт, что библиотека — это всегда одна из важнейших культурных точек притяжения для граждан любых возрастов, поэтому их обновление необходимо, — сказал глава региона Игорь Кобзев.