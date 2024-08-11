Строительство Дома культуры и модернизация библиотеки идут в Осинском районе

В Осинском районе полным ходом идет строительство Дома культуры и модернизация библиотеки. В последнем продвижение работ проверил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, на обновление библиотеки по нацпроекту «Культура» выделили более 15 млн рублей.
— Закуплено 3,2 тысячи книг, часть из которых являются национальной литературой. Ранее здесь по гранты создали кукольный театр. Это подтверждает тот факт, что библиотека — это всегда одна из важнейших культурных точек притяжения для граждан любых возрастов, поэтому их обновление необходимо, — сказал глава региона Игорь Кобзев.
Параллельно в селе Обуса возводят новый Дом культуры. Площадь здания составит более 790 квадратных метров, а внутри разместят фойе, гардероб, актовый зал вместимостью на 100 мест и помещения для занятий творческих коллективов. Объект готов ровно наполовину. Благоустройство прилегающей территории также входит в планы.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что глава региона проверил как продвигается ремонт стадиона в Усть-Удинском районе. А также посетил сданные годами ранее спортобъекты.