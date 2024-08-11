Сквер в Волгограде облагородили гости из Индии, Китая и ЮАР

— Видна очень большая командная работа по созданию комфортной среды. Волгоград — очень красивый город, куда хочется вернуться. Сегодня мы заложили дополнительную аллею в сквере Строителей. Это наша традиция: мы стараемся в каждом из регионов, где проводится финал нашего отраслевого конкурса, закладывать такие аллеи. Стараемся, чтобы наши финалисты не только проходили конкурсную программу, но вносили свой вклад в благоустройство, — подчеркнул Моор.