В России потребление алкоголя сократилось ниже восьми литров на человека

Показатель потребления алкоголя на душу населения в России рассчитывается как сумма розничной продажи спиртного на человека, расчетного показателя незарегистрированного потребления крепкого алкоголя, а также туристического потребления спиртных напитков, и, если имеется информация, данных о незарегистрированном потреблении слабоалкогольных напитков, выраженное в литрах чистого (100%) спирта.
Так, по итогам июня потребление алкогольной продукции на душу населения в стране за последние 12 календарных месяцев составило 7,98 литра. При этом еще месяцем ранее аналогичный показатель был на уровне 8,01 литра, а в 2023 году — 8,44 литра.
Текущее потребление алкоголя в расчете на душу населения минимально с 2000 года, когда оно составляло 8 литров. При этом в открытом доступе данные до 2008 года основаны на ограниченной базе, учитывающей только продажи спиртного. Как правило, они на треть ниже, чем общее потребление в стране.
Меньше всего в России пьют алкоголь на Северном Кавказе: в Чечне его потребление составило лишь 0,11 литра, в Ингушетии — 0,5 литра, в Дагестане — 1,01 литра, в Кабардино-Балкарии — 2,08 литра, в Карачаево-Черкесии — 2,61 литра.
Житель Москвы в среднем выпивал 5,15 литра алкоголя, а Санкт-Петербурга — 7,54 литра. В Новосибирской области по итогам июня было выпито 8,93 литра на человека за последние 12 месяцев, в Свердловской — 12,23 литра, в Татарстане — 7,8 литра.