В России потребление алкоголя сократилось ниже восьми литров на человека

Текущее потребление алкоголя в расчете на душу населения минимально с 2000 года, когда оно составляло 8 литров. При этом в открытом доступе данные до 2008 года основаны на ограниченной базе, учитывающей только продажи спиртного. Как правило, они на треть ниже, чем общее потребление в стране.