Будет ли у Молдовы еще бронза: четвертое место Марина Робу на ОИ в Париже вызвало споры

КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. Молдавская федерация тяжелой атлетики оспорит результаты отечественного штангиста Марина Робу на Играх в Париже.
«Национальный олимпийский и спортивный комитет Республики Молдова уже подал апелляцию в первую инстанцию, Технический комитет Международной федерации тяжелой атлетики, с просьбой повторно оценить ситуацию и правильность решения, принятого жюри», — отмечается в сообщении федерации.
Там уточнили, что Марин Робу в категории до 89 кг поднял в рывке 175 килограммов и, таким образом, занял третье место в предварительном рейтинге и второе место в толчке, подняв 208 килограммов.
«С общим весом в 383 килограмма атлет занял третье место, но, к сожалению, судьи неправильно присудили подъем прямому конкуренту, и третье место и бронзовая медаль были присуждены итальянскому спортсмену».
С просьбой поддержать Марина Робу к президенту Майе Санду обратилась экс-башкан Гагаузии Ирина Влах.
«Сейчас Национальный олимпийский комитет, Федерация тяжелой атлетики и Минобразования готовят апелляцию на решение судей. Думала, что вмешается и президент, но в ее соцсетях о Марине ни слова. Когда нужно поздравить призеров, то это легко и приятно, а когда нужно проявить смелость и отстоять справедливость по отношению к нашему спортсмену, то голову в песок. Госпожа Санду, я призываю вас поддержать нашего спортсмена. Вся Молдова за Марина Робу, а вы?» — написала Влах.
Ранее стало известно, что спортивный арбитраж в Лозанне вернул румынской гимнастке Анне-Марии Бэрбосу бронзовую медаль, которую судьи, пересмотрев первоначальное решение, отдали американке Джордан Чайлз.