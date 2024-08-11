Будет ли у Молдовы еще бронза: четвертое место Марина Робу на ОИ в Париже вызвало споры

«Сейчас Национальный олимпийский комитет, Федерация тяжелой атлетики и Минобразования готовят апелляцию на решение судей. Думала, что вмешается и президент, но в ее соцсетях о Марине ни слова. Когда нужно поздравить призеров, то это легко и приятно, а когда нужно проявить смелость и отстоять справедливость по отношению к нашему спортсмену, то голову в песок. Госпожа Санду, я призываю вас поддержать нашего спортсмена. Вся Молдова за Марина Робу, а вы?» — написала Влах.