Барабанщик Iron Maiden признался, что еще не восстановился после инсульта

Барабанщик британской метал-группы Iron Maiden Нико Макбрэйн признался, что еще не восстановился в полной мере после перенесенного в январе 2023 года инсульта. По словам музыканта, сейчас он не может играть так же быстро, как раньше.
По словам рокера, первые три месяца после инсульта — период наибольшего восстановления. После этого прогресс идет не так быстро.
«Все дело в скорости. Я могу делать все медленно, но мне нужно было убедиться, что пока я могу сохранять ритм песни», — сказал Нико в беседе с Blabbermouth.
Несмотря на недуг, в мае 2023 года Макбрэйн поехал с Iron Maiden в большой тур и до сих пор активно играет в коллективе.
Ранее фронтмен Iron Maiden Брюс Дикинсон рассказал, написанием какой песни очень гордится.