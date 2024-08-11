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Барабанщик Iron Maiden признался, что еще не восстановился после инсульта

Барабанщик британской метал-группы Iron Maiden Нико Макбрэйн признался, что еще не восстановился в полной мере после перенесенного в январе 2023 года инсульта. По словам музыканта, сейчас он не может играть так же быстро, как раньше.

Источник: Звук

Барабанщик британской метал-группы Iron Maiden Нико Макбрэйн признался, что еще не восстановился в полной мере после перенесенного в январе 2023 года инсульта. По словам музыканта, сейчас он не может играть так же быстро, как раньше.

По словам рокера, первые три месяца после инсульта — период наибольшего восстановления. После этого прогресс идет не так быстро.

«Все дело в скорости. Я могу делать все медленно, но мне нужно было убедиться, что пока я могу сохранять ритм песни», — сказал Нико в беседе с Blabbermouth.

Несмотря на недуг, в мае 2023 года Макбрэйн поехал с Iron Maiden в большой тур и до сих пор активно играет в коллективе.

Ранее фронтмен Iron Maiden Брюс Дикинсон рассказал, написанием какой песни очень гордится.