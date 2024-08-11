Грозы и до +24°С ожидаются в Беларуси 12 августа

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грозы и до 24 градусов тепла ожидаются в Беларуси 12 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.