В понедельник будет переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый.
Температура воздуха ночью составит 9−15 градусов тепла, местами 7−8 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 18−24 градусов.
Грозы и до +24°С ожидаются в Беларуси 12 августа
11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грозы и до 24 градусов тепла ожидаются в Беларуси 12 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В понедельник будет переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый.