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Грозы и до +24°С ожидаются в Беларуси 12 августа

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грозы и до 24 градусов тепла ожидаются в Беларуси 12 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Колумбусе: +15° 0 м/с 88% 742 мм рт. ст. +18°
Источник: AP 2023

В понедельник будет переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью составит 9−15 градусов тепла, местами 7−8 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 18−24 градусов.