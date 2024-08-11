«В 13 лет весит 33 килограмма»: Семья из Ростовской области узнала о редкой болезни, обратив внимание на ногти дочери

— Чтобы не заболеть вирусом, нужно было избегать мест, где много людей. Например, в Москве из-за болезни мы бываем часто, а вот на метро Соня прокатилась впервые в жизни только этим летом. Она не умеет бегать. Чрезмерная физическая активность противопоказана, так как дочь может начать задыхаться. Загорать тоже нельзя. Пять минут на пляже, и Соня чуть ли не теряет сознание. Также дочь с трудом поправляется. В свои 13 лет она весит 33 килограмма в то время, как ее сверстницы — около 50-ти. При этом у Сони хороший аппетит, и она борется за каждый грамм.