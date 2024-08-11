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МЧС предупредило о тумане, ливнях и грозе в Пермском крае

По данным министерства, 12 августа погода серьёзно испортится.

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Источник: Аргументы и факты

Министерство чрезвычайных ситуаций Пермского края предупредило о непогоде в регионе 12 августа.

МЧС Прикамья опубликовало предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях со ссылкой на краевой Гидрометцентр.

«По данным Пермского ЦГМС, 12 августа в отдельных районах края ночью прогнозируется туман, днём на крайнем юге ливень, гроза», — сообщили в пресс-службе министерства.

В МЧС советуют в этот период не находиться вблизи деревьев, линий электропередач и слабо укрепленных конструкций, а также не парковать рядом с ними автомобили. Водителям следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений.

Министерство также рекомендует во время непогоды воздержаться прогулок и поездок и вообще избегать открытых пространств.