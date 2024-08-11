«Пьяному и бесправному не место на дороге». Столичная ГАИ проводит профилактические мероприятия

Алкоголь способствует замедлению скорости реакции на дорожные ситуации, что может привести к увеличению риска аварийной ситуации. Снижается координация. Влияние алкоголя на моторику и координацию движений, приводит к тому, что водителю становится труднее управлять автомобилем. Нарушается внимание и концентрация.



Не способность к фокусированию и оценке дорожной ситуации нетрезвым водителем может увеличить риск ошибок при управлении автомобилем.



«Уважаемые граждане, если вам стало известно о фактах управления транспортными средствами в состоянии опьянения, просим вас сообщить об этом по телефону 102 или в чат-бот @MinskPolice_bot», — дополнили в ГАИ.



Госавтоинспекция напоминает: в настоящий момент проходят профилактические мероприятия «Пьяному и бесправному не место на дороге». Сотрудники столичной ГАИ особое внимание уделяют предотвращению и подавлению случаев нарушений со стороны водителей, находящихся в состоянии опьянения, а также лиц, не имеющих права на управление.



Согласно Кодексу Республики Беларусь об административных правонарушениях, за управление транспортным средством в состоянии опьянения грозит штраф в размере до 200 б.в. с лишением права управления до 5 лет. Повторное аналогичное нарушение влечет уголовную ответственность с конфискацией транспортного средства вне зависимости от его принадлежности. Управление транспортом, не имея права на управление, влечет штраф в размере от 5 до 20 б.в., за повторное подобное нарушение в течении года — штраф в размере от 20 до 50 б.в. или общественные работы, или административный арест. За данное правонарушение также предусмотрена уголовная ответственность.