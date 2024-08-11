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Сборная Казахстана завершила Олимпиаду в Париже с семью медалями

Астана. 11 августа. КазТАГ — Сборная Казахстана завершила Олимпиаду в Париже с семью медалями, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Источник: Reuters/Benoit Tessier

«Сборная Казахстана завершила выступление на Олимпийских играх-2024 в Париже», — говорится в сообщении.

Наши спортсмены завоевали на Играх в столице Франции семь медалей. Единственное «золото» в актив записал дзюдоист Елдос Сметов, ставший лучшим в категории до 60 кг.

Трижды казахстанцы поднимались на вторую ступень пьедестала. С «серебром» завершили Олимпиады гимнаст Нариман Курбанов, борец греко-римского стиля Демеу Жадраев (до 77 кг) и боксер Нурбек Оралбай (до 80 кг).

По данным, третьими на Олимпиаде стали Назым Кызайбай (бокс, до 50 кг), стрелки Александра Ле и Ислам Сатпаева (смешанные командные соревнования) и дзюдоист Гусман Кыргызбаев.