Ловит мышей и следит за порядком: Кошка по кличке Галина Васильевна 13-лет трудится в оранжерее института в Иркутске

Вот уже 13 лет в оранжерее при Сибирском институте физиологии и биохимии растений Сибирского отделения Российской академии наук в Иркутске трудится кошка по кличке Галина Васильевна. Она считается полноценным работником, в обязанности которого входит ловить мышей, следить за порядком и встречать гостей. О том как кошка Галя появилась в оранжерее КП-Иркутск рассказала ведущий инженер отдела прикладных экспериментальных разработок Татьяна Кулакова.
— Ее еще котенком принесла наша сотрудница отдела прикладных экспериментальных разработок Евгения. У нее дома до сих пор живет отец Гали — Василий. Собственно поэтому она и стала Васильевна. У нее дома было много кошек. Вот, решила одну к нам принести, — рассказывает Татьяна Кулакова.
Принять в свой коллектив Галину Васильевну согласились сразу, к тому же опыт уже был. Оказывается, ещё года три-четыре назад в оранжерею часто приносили и подкидывали котят, чтобы работники из пристраивали. Но процесс поиска добрых рук не быстрый, поэтому животные какое-то время жили при институте.
— Почему ее назвали Галей я уже даже и не вспомню. 13 лет у нас живет, мы уже забывать стали как все было. Галя, да Галя… Она очень любит выходить на экскурсии! Сразу все внимание на нее переключается, все ее гладят и чешут, — поделилась женщина.
Галина Васильевна за 13 лет стала полноценной хозяйкой оранжереи. Оно и понятно, кто если не она будет следить за отсутствием грызунов и патрулировать территорию? А в качестве зарплаты — вкусный корм и ласка.
— Зимой ей в оранжерее хорошо, у нас там теплый пол и дорожки. Мы за ней всегда присматриваем, кормим. Был случай, она заболела, так мы ее сразу повезли к ветеринару ставить уколы, — рассказала Татьяна.
По словам работников оранжереи возраст берет свое и Галя уже не так часто ловит мышей. Раньше могла охотиться даже на белок. Сейчас в ее трудовых буднях больше прогулок.
— Она ходит в соседнее здание летом, может дойти до института посидеть на ступеньках. Обходит территорию вокруг. Мы ее не ограничиваем, она всегда возвращается, — делится ведущий инженер.
После стерилизации Галина Васильевна сильно поправилась. Стоит отметить, что так она выглядит гораздо статуснее. Но из-за этого стала больше лежать: в цветах, кустах и на подоконниках. В такие моменты гости и работники держат камеры наготове.
— Мы ее периодически фотографируем в каких-то необычных позах и местах. Она до сих пор любит лазить по крыше. Но после стерилизации немного грустная стала, хотя все еще очень активная и подвижная. Порой залазит на трубы в оранжерее, — заключила Татьяна Кулакова.
За более чем десяток лет проведенных бок о бок с Галей работники не понимают повышенного интереса гостей. Для них она такой же член коллектива, как и все остальные.