Ловит мышей и следит за порядком: Кошка по кличке Галина Васильевна 13-лет трудится в оранжерее института в Иркутске

— Почему ее назвали Галей я уже даже и не вспомню. 13 лет у нас живет, мы уже забывать стали как все было. Галя, да Галя… Она очень любит выходить на экскурсии! Сразу все внимание на нее переключается, все ее гладят и чешут, — поделилась женщина.