Землетрясение в Бурятии 11 августа 2024 зарегистрировали сейсмологи. Подземные толчки судя по координатам зафиксировали в Муйском районе посередине между горными вершинами Иняптук и Скалистый голец. Об этом сообщили в тг-канале «Землетрясения в Байкальском регионе».
— Зарегистрировано землетрясение 56.17 с.ш. 113.90 в.д. Дата и Время (по Гринвичу): 11.08.2024 08:53:58. Время по Гринвичу отстает от Иркутского времени на 8 часов, — сказано в сообщении.
Сейсмособытию присвоили 11 энергетический класс. Стоит отметить, что рядом с эпицентром нет сел и городов. А жители приближенных район не сообщали о толчках. Вот, что известно об землетрясение в Бурятии 11 августа 2024.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 9 июня 2024 землетрясение произошло в Иркутской области. Тогда сила толчков достигла двух баллов.