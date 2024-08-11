Бюст, содержащий останки Лемми Килмистера, был открыт на Bloodstock Festival

Как сообщает NME, на экспозиции также представлены некоторые личные вещи покойного музыканта. Гости фестиваля, проходящего с 8 по 11 августа, могут взглянуть на его шляпу, пальто, сапоги и фотографии. Также здесь можно увидеть пустую банку из-под бутербродной пасты Marmite и батончики Milky Way с последнего тура Motörhead в 2015-м.