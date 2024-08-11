Бюст, содержащий останки Лемми Килмистера, был открыт на Bloodstock Festival

Организаторы британского фестиваля Bloodstock Festival, ежегодно проходящего в Дербишире, торжественно открыли новый бюст. Отличительная особенность статуи — состав, в который входят останки покойного Лемми Килмистера.
Как сообщает NME, на экспозиции также представлены некоторые личные вещи покойного музыканта. Гости фестиваля, проходящего с 8 по 11 августа, могут взглянуть на его шляпу, пальто, сапоги и фотографии. Также здесь можно увидеть пустую банку из-под бутербродной пасты Marmite и батончики Milky Way с последнего тура Motörhead в 2015-м.
Идея открыть такую экспозицию принадлежала менеджеру группы Тодду Сингерману. По его словам, Лемми любил Bloodstock, так как энергетика самого мероприятия и его гостей идеально «соответствовали ценностям» покойного.
Сообщается, что после окончания фестиваля объекты выставки будут перенаправлены в Rock City — концертную площадку в Ноттингеме. Любопытно, что доставку будут осуществлять байкеры на «Харлеях». В 2025-м экспозиция вернется на поля Bloodstock и станет ежегодной традицией.
Напомним, фронтмен Motörhead Лемми Килмистер, которого нередко называют одной из ключевых фигур развития метала, скончался в 2015 году в возрасте 70 лет. В этом феврале стало известно, что в родном городе музыканта Сток-он-Тренте откроют памятник в его честь.