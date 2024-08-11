«Галерея под открытым небом»: как проходит фестиваль «Море внутри» в Светлогорске

В выходные в Светлогорске проходит фестиваль современного искусства «Море внутри». Мероприятие проводят в формате уличной галереи. На трёх площадках города представлены 13 проектов. Их можно увидеть в парке «Времена года» у «Янтарь-холла», на новом променаде и в Лиственничном парке.
Для гостей фестиваля «Море внутри» подготовили двухдневную насыщенную программу. Среди мероприятий — мастер-классы, лекции, тренинги, показ мод, выступления артистов и так далее.
Орагнизаторы отмечают, что на фестивале представлены все виды искусств: арт-флешмоб, инсталляции, выставка скульптур, кинопоказы, выставка иллюстраций, музыкальные и поэтические концерты, интерактивы для детей и взрослых, театральные представления и шоу-программы. Подробнее с программой мероприятий можно ознакомиться по ссылке.