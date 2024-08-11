«Галерея под открытым небом»: как проходит фестиваль «Море внутри» в Светлогорске

В выходные в Светлогорске проходит фестиваль современного искусства «Море внутри». Мероприятие проводят в формате уличной галереи. На трёх площадках города представлены 13 проектов. Их можно увидеть в парке «Времена года» у «Янтарь-холла», на новом променаде и в Лиственничном парке.