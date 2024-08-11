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В Уфе синоптики прогнозируют дожди, грозы и сильный ветер

Ожидается облачная погода с прояснениями.

Сейчас в Колумбусе: +15° 2 м/с 82% 742 мм рт. ст. +18°

В Уфе синоптики прогнозируют дожди, грозы и сильный ветер. Об этом сообщает Управление Гражданской защитой г. Уфы.

По данным БашУГМС, в Уфе с 20:00 11.08.24 г. до 20:00 12.08.24 г. ожидается облачная погода с прояснениями.

Временами дождь, днем местами до сильного, в отдельных районах гроза. Ветер южный, юго-западный 5−10 м/с, днем местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +12,+14°, днем +18,+20°.

УГЗ предупреждает об опасности, нахождения рядом с деревьями, рекламными щитами, хрупкими конструкциями.

«В грозу не купайтесь, не рыбачьте, не держите на улице в руках металлические предметы и гаджеты», — говорится в сообщение ведомости.